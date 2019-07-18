Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 12 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 14 раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 59 мин различного калибра, также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы трех населенных пунктов республики.