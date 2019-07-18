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РИА Новости

В Тулуне 44 жилых дома остаются подтопленными

09:36
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© РИА Новости / Кирилл ШипицинРазрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
Разрушенные паводком дома в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
ИРКУТСК, 18 июл – РИА Новости. Подтопленными остаются 44 жилых дома в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
"В городе Тулуне подтопленными остаются 44 жилых дома с населением 110 человек, в том числе 22 ребенка" - сообщил собеседник агентства.
За медицинской помощью за сутки обратились 9 человек, из них семеро госпитализированы. Всего с начала паводка за медпомощью обратились 4 тысячи 630 пострадавших, 763 человека были госпитализированы.
Режим ЧС продолжает действовать в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек.
Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
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