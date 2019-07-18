В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, града и смерчей

СОЧИ, 18 июл – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за ливней с грозами, шквалистого ветра, угрозы формирования смерчей над морем и опасности подъема воды в реках, сообщает администрация курорта.
Жителям и туристам рекомендуется принять меры предосторожности и отказаться от отдыха у воды из-за резкого ухудшения погоды.
"Штормовое предупреждение! В ближайшие 1-3 часа и до конца суток, а так же в течение суток 19 июля на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. На реках возможны резкие подъемы уровней воды, возрастает риск схода селей в горной зоне, имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.
В конце июня на Сочи обрушились ливни. Они стали причиной схода селя в Красной поляне. Из-за стихии была полностью затоплена канализационная насосная станция, которая обслуживает горную Олимпийскую деревню и этнографический комплекс "Моя Россия". Власти города ввели режим ЧС в районе происшествия для ликвидации последствий селя. Также были зафиксированы подтопления в четырех поселках Сочи, без света остались около шести тысяч жителей.