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РИА Новости

Красный Крест направил в Донбасс пять грузовиков с гуманитарной помощью

09:03
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Красного Креста на востоке Украины
Автомобиль Красного Креста на востоке Украины
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль Красного Креста на востоке Украины. Архивное фото
КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Донбасс пять грузовиков с гуманитарной помощью, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию проследовало пять грузовых автомобилей с гуманитарной помощью (медицинское оборудование, средства гигиены и продуктовые наборы) от Международного комитета Красного Креста общим весом 91,1 тонны", - говорится в сообщении.
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Международные организации регулярно направляют гуманитарные грузы в Донбасс.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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