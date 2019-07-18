Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Три косатки из "китовой тюрьмы", которых выпустили в Охотское море во вторник, пока не ушли из района выпуска и держатся вместе, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Вторая партия косаток во вторник выпущена на волю на мысе Перовского в Хабаровском крае. Младшей самке - пять лет. Крупной самке и самцу – порядка девяти-десяти лет. При выпуске их оснастили спутниковыми метками.

На сайте ВНИРО опубликованы спутниковые снимки с указанием трекера животных.

"Что касается выпущенных 16 июля трех косаток, то они также (как и первая группа) держатся вместе и пока находятся в районе мыса Перовского", - отмечает ВНИРО.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.