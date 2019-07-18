Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска

ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Три косатки из "китовой тюрьмы", которых выпустили в Охотское море во вторник, пока не ушли из района выпуска и держатся вместе, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Вторая партия косаток во вторник выпущена на волю на мысе Перовского в Хабаровском крае. Младшей самке - пять лет. Крупной самке и самцу – порядка девяти-десяти лет. При выпуске их оснастили спутниковыми метками.
На сайте ВНИРО опубликованы спутниковые снимки с указанием трекера животных.
"Что касается выпущенных 16 июля трех косаток, то они также (как и первая группа) держатся вместе и пока находятся в районе мыса Перовского", - отмечает ВНИРО.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.