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РИА Новости

Мантуров обсудил с руководством Renault запуск производства Arkana в России

00:35
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрезентация нового кроссовера Renault Arkana
Презентация нового кроссовера Renault Arkana
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Презентация нового кроссовера Renault Arkana. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров встретился с руководством группы Renault, стороны обсудили запуск производств модели Arkana на московском заводе компании, говорится в сообщении ведомства.
"Не могу не сказать о событии, которое нас ожидает уже завтра. На московском заводе Renault стартует производство созданного российскими специалистами и в первую очередь для России купе-кроссовера Renault Arkana. Во многом это стало возможным благодаря подписанному в конце 2018 года СПИКу между "АвтоВАЗом" и Минпромторгом. СПИК был заключен для развития модельной линейки Renault и других брендов альянса Renault-Nissan-Mitsubishi а также модернизации производственных мощностей. Надеюсь, что Renault совместно с партнерами по альянсу продолжит локализацию материалов, деталей и комплектующих, а также внедрение новых технологий, развитие проектов в области НИОКР в России, и увеличит объемы экспорта", - сказал Мантуров по итогам встречи.
Как отмечается, Россия стала первой страной, где начались производство и продажи новой глобальной модели Renault, а сама новинка стала одной из немногих моделей в сегменте, полноприводная версия которой получила омологацию как транспортное средство повышенной проходимости. Московский завод Renault был выбран первой индустриальной площадкой, благодаря высоким стандартам качества и производственных процессов, достигнутому уровню роботизации и инновациям, поясняет ведомство.
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"Как руководитель национального проекта "Международная кооперация и экспорт" замечу, что новый автомобиль обладает большим экспортным потенциалом и будет пользоваться спросом на рынке стран СНГ. Надеемся, что в дальнейшем география поставок расширится, тем более, что компания уже проявила заинтересованность в реализации программы КППК, подав соответствующую заявку", - также добавил Мантуров.
Кроме этого, в ходе встречи стороны обсудили вопросы дифференциации мер государственной поддержки, механизмы компенсации таможенных пошлин для участников СПИК и оптимизации экспортной логистической субсидии, были затронуты и механизмы поддержки производства электромобилей в России, отмечает Минпромторг.
Renault впервые представил купе-кроссовер Arkana на московском автосалоне в конце августа 2018 года, продажи стартовали с 5 июля 2019 года. Renault Arkana – это первый автомобиль, построенный на базе SUV-платформы нового поколения, включая новый силовой агрегат, который является передовой совместной разработкой альянса и глобального партнера - концерна Daimler. Цена новинки в зависимости от оснащения варьируется от 1 до 1,5 миллиона рублей.
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