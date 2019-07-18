Мантуров обсудил с руководством Renault запуск производства Arkana в России

"Не могу не сказать о событии, которое нас ожидает уже завтра. На московском заводе Renault стартует производство созданного российскими специалистами и в первую очередь для России купе-кроссовера Renault Arkana. Во многом это стало возможным благодаря подписанному в конце 2018 года СПИКу между "АвтоВАЗом" и Минпромторгом. СПИК был заключен для развития модельной линейки Renault и других брендов альянса Renault-Nissan-Mitsubishi а также модернизации производственных мощностей. Надеюсь, что Renault совместно с партнерами по альянсу продолжит локализацию материалов, деталей и комплектующих, а также внедрение новых технологий, развитие проектов в области НИОКР в России, и увеличит объемы экспорта", - сказал Мантуров по итогам встречи.