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РИА Новости
Туризм

На улицах Рима туристы не смогут прокатиться в конном экипаже

01:11
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© AP Photo / Gregorio BorgiaУчастники карнавала в Риме, Италия
Участники карнавала в Риме, Италия
© AP Photo / Gregorio Borgia
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Власти Рима запретили конным повозкам "боттичелле" (botticelle) выезжать на проезжую часть, сообщает "ЕвроПульс".
Ограничение вступит в силу уже в 2019 году, и тогда прокатиться на "боттичелле" туристы смогут только в парках и на исторических виллах. Такая мера должна защитить лошадей от чрезмерной жары летом и стресса из-за оживленного движения. Кроме того, повозки не будут мешать пешим туристам и водителям.
За запрет повозок на дорогах выступали и защитники животных, и автомобилисты. Более того, зоозащитники считают, что "боттичелле" нужно запретить полностью. По их мнению, для катания на лошадях больше подходит сельская местность.
Власти города поддерживают эту точку зрения, но отмечают, что запрет нужно вводить постепенно, чтобы содержащие лошадей предприниматели смогли заняться другим бизнесом. Сейчас мэрия предлагает кучерам бесплатно получить профессию водителя такси.
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