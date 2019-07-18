На улицах Рима туристы не смогут прокатиться в конном экипаже

Ограничение вступит в силу уже в 2019 году, и тогда прокатиться на "боттичелле" туристы смогут только в парках и на исторических виллах. Такая мера должна защитить лошадей от чрезмерной жары летом и стресса из-за оживленного движения. Кроме того, повозки не будут мешать пешим туристам и водителям.