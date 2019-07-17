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РИА Новости

Московским автомобилистам посоветовали выезжать после 21.00 из-за пробок

Вчера, 18:21
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобили на третьем транспортном кольце в Москве
Автомобили на третьем транспортном кольце в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Московским автомобилистам рекомендуется выезжать после 21 часа, на данный момент дорожное движение оценивается в 7 баллов, особенно плотно на вылетных магистралях и МКАД, сообщили РИА Новости в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
"В настоящий момент в городе идет сильный дождь, машины едут медленно. Сейчас дорожное движение оценивается в 7 баллов. Движение местами затруднено. Особенно плотно на вылетных магистралях и МКАД. На личных автомобилях лучше выезжать после 21 часа", - сообщили в ЦОДД.
Уточняется, что в течение вечера движение может осложниться до 8 баллов в зависимости от продолжительности дождя. Кроме того, автомобилистам рекомендуют не парковать машины под деревьями и вблизи шатких конструкций. Местами в городе также есть скопления воды на проезжей части, в частности на Дмитровском шоссе в районе улицы Руставели.
"Также напоминаем об ограничениях движения на юго-западе в связи с закрытием нескольких станций метрополитена. По возможности рекомендуем пользоваться городским транспортом", - добавили в ЦОДД.
Ранее Центр организации дорожного движения на своей странице в Twitter предупредили автомобилистов, что движение на дорогах Москвы будет плотным и медленным. Также рекомендуется держать дистанцию и обязательно притормаживать перед пешеходными переходами.
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