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РИА Новости

В Москве восстановили движение по Дмитровскому шоссе

Вчера, 18:08
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Движение по Дмитровскому шоссе в направлении Московской области восстановлено, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Ранее сообщалось, что движение в обе стороны под Бутырским путепроводом остановлено из-за ливня.
"Движение по Дмитровскому шоссе в направлении области восстановлено по двум полосам. В направлении центра - по одной", - написали ЦОДД в Twitter.
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