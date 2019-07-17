В Москве восстановили движение по Дмитровскому шоссе

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Движение по Дмитровскому шоссе в направлении Московской области восстановлено, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Ранее сообщалось, что движение в обе стороны под Бутырским путепроводом остановлено из-за ливня.
Движение по Дмитровскому шоссе в направлении области восстановлено по двум полосам. В направлении центра - по одной. pic.twitter.com/T6MzRdADev— ЦОДД (@gucodd) 17 июля 2019 г.
"Движение по Дмитровскому шоссе в направлении области восстановлено по двум полосам. В направлении центра - по одной", - написали ЦОДД в Twitter.