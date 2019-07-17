Додон надеется, что стагнацию в отношениях с Россией удастся преодолеть

Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане

КИШИНЕВ, 17 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в беседе с вице-премьером Дмитрием Козаком выразил надежду, что заседание молдаво-российской межправительственной комиссии поможет преодолеть период стагнации в отношениях двух стран.

"Подчеркнул важность подготовки и проведения в сентябре текущего года полноценного заседания молдаво-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где, как ожидается, будет преодолен период стагнации в двусторонних отношениях, которая наблюдалась в последние годы по вине нашего предыдущего правительства", - сообщил Додон на своей странице в Facebook после встречи.

Стороны пришли к выводу, что в двусторонней повестке накопилось большое количество вопросов, требующих "незамедлительного разрешения" при широком участии представителей правительства Молдавии. Додон подчеркнул, что за прошедший месяц произошла перезагрузка молдаво-российских отношений, что позволит выйти на качественно новый уровень взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе дискуссии обсудили также приднестровскую проблематику и обменялись мнениями об итогах встречи с представителями посредников и наблюдателей формата "5+2" - России, Украины, ОБСЕ, США и ЕС. Додон выразил надежду на то, что совместные усилия посредников и наблюдателей откроют перспективы проведения встречи в переговорном формате "5+2", предварительно намеченной на первую половину октября текущего года.