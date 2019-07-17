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РИА Новости

Додон надеется, что стагнацию в отношениях с Россией удастся преодолеть

Вчера, 17:34
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
Президент Молдавии Игорь Додон перед началом заседания глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета и глав приглашенных государств во Дворце независимости в Нур-Султане
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 17 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в беседе с вице-премьером Дмитрием Козаком выразил надежду, что заседание молдаво-российской межправительственной комиссии поможет преодолеть период стагнации в отношениях двух стран.
"Подчеркнул важность подготовки и проведения в сентябре текущего года полноценного заседания молдаво-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где, как ожидается, будет преодолен период стагнации в двусторонних отношениях, которая наблюдалась в последние годы по вине нашего предыдущего правительства", - сообщил Додон на своей странице в Facebook после встречи.
Стороны пришли к выводу, что в двусторонней повестке накопилось большое количество вопросов, требующих "незамедлительного разрешения" при широком участии представителей правительства Молдавии. Додон подчеркнул, что за прошедший месяц произошла перезагрузка молдаво-российских отношений, что позволит выйти на качественно новый уровень взаимовыгодного сотрудничества.
В ходе дискуссии обсудили также приднестровскую проблематику и обменялись мнениями об итогах встречи с представителями посредников и наблюдателей формата "5+2" - России, Украины, ОБСЕ, США и ЕС. Додон выразил надежду на то, что совместные усилия посредников и наблюдателей откроют перспективы проведения встречи в переговорном формате "5+2", предварительно намеченной на первую половину октября текущего года.
Долгосрочное развитие двусторонних молдавско-российских экономических отношений определяется "Программой экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией на 2009-2020 годы", подписанной в Кишиневе 14 ноября 2008 года. Мониторинг ее реализации проводит межправительственная молдавско-российская комиссия по экономическому сотрудничеству, которая работает с 1996 года. Последнее заседание комиссии состоялось в 2016 году.
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