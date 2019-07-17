МИД рассказал о планах США увеличить количество бойцов ЧВК в Сирии

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Американское командование намерено увеличить численность сотрудников частных военных компаний в Сирии, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Командование ВС США в связи с планируемым сокращением своего контингента на территории Сирии действует интересно, а именно — увеличивает численность действующих в северных и северо-восточных районах сотрудников ЧВК", — сказала она.
По словам дипломата, сейчас в Сирии более четырех тысяч сотрудников ЧВК, причем во второй половине июня туда прибыли 540 человек, в том числе 70 представителей командного и инструкторского состава.
"Основными задачами ЧВК являются подготовка лояльных Вашингтону боевых отрядов, а также охрана объектов нефтегазовой инфраструктуры и обеспечение безопасности", — добавила Захарова, отметив, что руководит деятельностью ЧВК Объединенное центральное командование американских Вооруженных сил.
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США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей. В декабре прошлого года президент Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии, но затем допустил, что на территории страны останется несколько сотен военнослужащих. Кроме того, США планировали создать международный контингент, но пока что эти усилия не дали результата.
*Террористическая организация, запрещенная в России.