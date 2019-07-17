МИД рассказал о планах США увеличить количество бойцов ЧВК в Сирии

"Командование ВС США в связи с планируемым сокращением своего контингента на территории Сирии действует интересно, а именно — увеличивает численность действующих в северных и северо-восточных районах сотрудников ЧВК", — сказала она.

По словам дипломата, сейчас в Сирии более четырех тысяч сотрудников ЧВК, причем во второй половине июня туда прибыли 540 человек, в том числе 70 представителей командного и инструкторского состава.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей. В декабре прошлого года президент Дональд Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии, но затем допустил, что на территории страны останется несколько сотен военнослужащих. Кроме того, США планировали создать международный контингент, но пока что эти усилия не дали результата.