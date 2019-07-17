Меняйло призвал уделить особое внимание подготовке Приангарья к зиме

НОВОСИБИРСК, 17 июл – РИА Новости. Полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло призвал уделить дополнительное внимание подготовке к зиме пострадавших от паводка районов Иркутской области, сообщает в среду пресс-служба полпредства.

В Иркутской области продолжает действовать режим ЧС в 8 муниципалитетах, которые оказались в зоне подтопления. В конце июня наводнение затронуло 107 населенных пунктов, пострадали почти 11 тысяч домов, более 38 тысяч человек. Погибшими найдены 25 человек.

"Сегодня важно обратить дополнительное внимание на проведение полноценной подготовки жилищно-коммунальной сферы районов Иркутской области, пострадавших от паводка, к зимнему периоду 2019-2020 годов", – приводятся в сообщении слова Меняйло на заседания областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в работе которой также приняли участие вице-премьер РФ Виталий Мутко и глава региона Сергей Левченко.

Полпред отметил, что до начала отопительного сезона специалисты Ростехнадзора должны разрешить эксплуатацию котельных. В рамках подготовки теплоисточники должны быть оснащены резервным питанием, проведена ревизия сетевого хозяйства. "Весь комплекс подготовительных мероприятий следует проводить в соответствии с утвержденным графиком, в котором будут зафиксированы не только перечень действий, но и ответственные лица", – подчеркнул Меняйло.