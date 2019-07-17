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РИА Новости
Свердловская область

В Екатеринбурге построят медцентр стоимостью около 800 млн рублей

Вчера, 16:51
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Медицинский центр стоимостью около 800 миллионов рублей будет построен в Екатеринбурге к Универсиаде-2023, сообщил в среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
Решение о проведении Универсиады в Екатеринбурге было принято 2 июля на заседании исполкома Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Неаполе. Все 23 члена исполкома поддержали заявку Екатеринбурга, который был единственным претендентом на проведение Универсиады-2023. Представители FISU при этом высоко оценили качество подготовки заявочной книги и отметили, что имеют в лице Свердловской области надежного партнера.
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"Сегодня в Москве встречались с министром здравоохранения РФ Вероникой Игоревной Скворцовой. Я рассказал Веронике Игоревне о наших планах по подготовке к Универисаде-2023, в том числе о строительстве в Деревне Универсиады нового медицинского центра. Во время Универсиады он будет оказывать медицинские услуги спортсменам и болельщикам, а после станет медицинским учреждением в составе нового кампуса УрФУ (Уральского федерального университета", - написал губернатор.
По его словам, стоимость проекта — около 800 миллионов рублей.
"Мы предложили правительству РФ учесть эти расходы в бюджетах на 2020-2022 годы. Я попросил Веронику Игоревну поддержать наш проект", - подчеркнул Куйвашев.
Ранее губернатор Свердловской области отметил, что региональные власти сделают все, чтобы Универсиада 2023 года стала ярким и запоминающимся спортивным событием, которое будут помнить миллионы гостей, уточняет департамент.
Подача заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады была согласована в январе на заседании межведомственной комиссии по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований. Как сообщал президент РФ Владимир Путин на встрече с членами исполкома FISU, в случае победы своей заявки Россия создаст специальную программу для подготовки к соревнованиям и сможет провести яркую и красивую Универсиаду.
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