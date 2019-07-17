В Екатеринбурге построят медцентр стоимостью около 800 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл — РИА Новости. Медицинский центр стоимостью около 800 миллионов рублей будет построен в Екатеринбурге к Универсиаде-2023, сообщил в среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Медицинский центр стоимостью около 800 миллионов рублей будет построен в Екатеринбурге к Универсиаде-2023, сообщил в среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram

Решение о проведении Универсиады в Екатеринбурге было принято 2 июля на заседании исполкома Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Неаполе. Все 23 члена исполкома поддержали заявку Екатеринбурга, который был единственным претендентом на проведение Универсиады-2023. Представители FISU при этом высоко оценили качество подготовки заявочной книги и отметили, что имеют в лице Свердловской области надежного партнера.

"Сегодня в Москве встречались с министром здравоохранения РФ Вероникой Игоревной Скворцовой. Я рассказал Веронике Игоревне о наших планах по подготовке к Универисаде-2023, в том числе о строительстве в Деревне Универсиады нового медицинского центра. Во время Универсиады он будет оказывать медицинские услуги спортсменам и болельщикам, а после станет медицинским учреждением в составе нового кампуса УрФУ (Уральского федерального университета", - написал губернатор.

По его словам, стоимость проекта — около 800 миллионов рублей.

"Мы предложили правительству РФ учесть эти расходы в бюджетах на 2020-2022 годы. Я попросил Веронику Игоревну поддержать наш проект", - подчеркнул Куйвашев.

Ранее губернатор Свердловской области отметил, что региональные власти сделают все, чтобы Универсиада 2023 года стала ярким и запоминающимся спортивным событием, которое будут помнить миллионы гостей, уточняет департамент.