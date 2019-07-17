Лукашенко рад впервые побывать на Валааме в сопровождении Путина

"Я Владимиру Владимировичу говорю: мне надо сюда. Первое, что я сказал ему, что рад, что первый раз приехал сюда в окружении своего друга", - рассказал Лукашенко по прибытии, указывая в сторону Путина, который стоял рядом с ним. Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 24".