Лукашенко рад впервые побывать на Валааме в сопровождении Путина

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что рад впервые побывать на Валааме в сопровождении своего друга, российского лидера Владимира Путина.
Главы двух государств в среду прибыли на Валаам и сразу отправились в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, где прошла служба. В святой обители лидеров встретили цветами – Путину преподнесли букет белых роз, а Лукашенко – насыщенно розовых. Белорусский президент приехал на Валаам вместе со своим младшим сыном Колей.
"Я Владимиру Владимировичу говорю: мне надо сюда. Первое, что я сказал ему, что рад, что первый раз приехал сюда в окружении своего друга", - рассказал Лукашенко по прибытии, указывая в сторону Путина, который стоял рядом с ним. Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 24".