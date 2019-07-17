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Союзное государство

Лукашенко рад впервые побывать на Валааме в сопровождении Путина

Вчера, 16:39
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Валаамского монастыря. 17 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Валаамского монастыря. 17 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Валаамского монастыря. 17 июля 2019
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что рад впервые побывать на Валааме в сопровождении своего друга, российского лидера Владимира Путина.
Главы двух государств в среду прибыли на Валаам и сразу отправились в Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, где прошла служба. В святой обители лидеров встретили цветами – Путину преподнесли букет белых роз, а Лукашенко – насыщенно розовых. Белорусский президент приехал на Валаам вместе со своим младшим сыном Колей.

"Я Владимиру Владимировичу говорю: мне надо сюда. Первое, что я сказал ему, что рад, что первый раз приехал сюда в окружении своего друга", - рассказал Лукашенко по прибытии, указывая в сторону Путина, который стоял рядом с ним. Кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 24".

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время посещения Валаамского монастыря. 17 июля 2019
Вчера, 15:51
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время посещения Валаамского монастыря. 17 июля 2019
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