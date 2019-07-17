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РИА Новости

Большая часть не пропущенных в Мексику россиян вылетела обратно из Канкуна

Вчера, 16:22
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МЕХИКО, 17 июл – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Двенадцать из 15 россиян, не пропущенных через пограничный контроль в аэропорту мексиканского Канкуна, вылетели обратно 16 июля, сообщили РИА Новости в среду в российском посольстве в Мехико.
Речь идет о 15 пассажирах с паспортами России: 14 из них были не допущены в Мексику 6 июля, еще один остался от группы, которая не попала в страну 4 июля.
"Двенадцать человек улетели бортом авиакомпании Nordwind номер 3456, трое отказались садиться в самолет, они остаются в (миграционном пункте) в Четумале", - сказали в посольстве.
Ранее 4 и 6 июля были задержаны в общей сложности 24 человека с чартерных рейсов, прибывших в Канкун. По мнению миграционной службы Мексики, у большинства из них цели поездки не соответствовали заявленной, а нескольким вообще был запрещен въезд в Мексику. Еще у нескольких пассажиров паспорта были российские, но они прибыли из Узбекистана. Миграционная служба посчитала, что их документы могут быть фальшивыми, сообщили в посольстве России в Мехико.
По данным дипломатов, трое россиян хотят подавать апелляцию на решение миграционных властей не пустить их в страну, однако как будет развиваться ситуация, пока не известно.
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