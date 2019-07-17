Свыше 10 тысяч льготников из Подмосковья получили путевки в санатории

"Мы закупили 10,5 тысячи путевок для федеральных льготников, около 10 тысяч путевок для детей-инвалидов и 9,6 тысячи для региональных льготников и неработающих пенсионеров, в том числе для предпенсионеров", – сообщила министр соцразвития Подмосковья.

На эти цели было выделено около 700 миллионов рублей, уточнила министр. Всего в этом году санаторно-курортным лечением обеспечат более 30 тысяч льготников. Они отдохнут в санаториях Московской области и средней полосы России, а также на побережье Черного моря и в Кавказских Минеральных Водах.