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РИА Новости
Новости Подмосковья

Свыше 10 тысяч льготников из Подмосковья получили путевки в санатории

Вчера, 16:17
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© РИА Новости / Георгий ЗимаревМальчик проходит лечебную профилактику в санатории
Мальчик проходит лечебную профилактику в санатории
© РИА Новости / Георгий Зимарев
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Путевки в санатории получило более 10 тысяч представителей льготных категорий жителей Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития Московской области Ирину Фаевскую. Так, направления на санаторно-курортное лечение получило более 5 тысяч региональных льготников и предпенсионеров, свыше 2 тысяч федеральных льготников и порядка 3 тысяч детей-инвалидов.
"Мы закупили 10,5 тысячи путевок для федеральных льготников, около 10 тысяч путевок для детей-инвалидов и 9,6 тысячи для региональных льготников и неработающих пенсионеров, в том числе для предпенсионеров", – сообщила министр соцразвития Подмосковья.
На эти цели было выделено около 700 миллионов рублей, уточнила министр. Всего в этом году санаторно-курортным лечением обеспечат более 30 тысяч льготников. Они отдохнут в санаториях Московской области и средней полосы России, а также на побережье Черного моря и в Кавказских Минеральных Водах.
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