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РИА Новости

Во Франции стюардесса отсудила 500 евро у хозяина петуха

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПетух
Петух
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Судебные репрессии продолжают преследовать птицеводов-любителей во Франции, вслед за процессом петуха Мориса его сородич Коко был оштрафован на 500 евро за слишком частое кукареканье, сообщает радиостанция France Info.
Жалобу на петуха и его владельца, проживающих в городе Марньи-ле-Компьень (департамент Уаза на севере страны), подала их соседка. Женщина, работающая стюардессой, утверждала, что громкие и частые крики птицы не дают ей как следует выспаться перед рейсом.
Местные полицейские и судьи, которые лично исследовали вокальные данные Коко, зафиксировали, что петух способен прокукарекать 23 раза за 26 минут.
Владелец птицы, который, помимо штрафа, потерял две тысячи евро на судебные издержки, не согласен с решением и намерен подать апелляцию.
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В начале июля в департаменте Приморская Шаранта на западе Франции прошло судебное заседание по жалобе на петуха по имени Морис. Истцами выступили пожилые соседи, которым мешают ранние крики птицы. Их адвокат требует компенсацию в размере тысячи евро, которая будет переведена на помощь морякам, погибшим в море. Ожидается, что решение по делу будет вынесено 5 сентября.
Как сообщалось ранее, за "петушиными" процессами внимательно следят владельцы местных птицеферм, которые опасаются создания неблагоприятного для них прецедента. В то же время широкую поддержку получила инициатива мэра одной из деревень Жиронды, который предложил признать звуки сельской местности "национальным достоянием Франции".
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