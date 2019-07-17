Астраханский Минстрой не получал документов об отстранении главы ведомства

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Министерство строительства и ЖКХ Астраханской области не получало документов об отстранении от должности исполняющего обязанности главы министерства, сообщил РИА Новости первый замглавы областного Минстроя Сергей Трушкин.

Следственный комитет в среду сообщил о возбуждении 17 уголовных дел по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий на астраханских министров и бизнесменов, в том числе действующего и двух бывших министров строительства и ЖКХ области. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, и.о. министра строительства и ЖКХ области Олег Гужвинский задержан.

"Документов никаких мы не получали ни от администрации, ни от компетентных органов… ни об отстранении, ни о проведении чего-то", - сказал он.

На вопрос продолжает ли Гужвинский руководить министерством, собеседник ответил: "Формально, да". При этом, по словам Трушкина, исполняющего обязанности в среду на рабочем месте не было, тогда как во вторник он "был до последнего".