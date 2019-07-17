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РИА Новости

Астраханский Минстрой не получал документов об отстранении главы ведомства

Вчера, 15:33
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© Следственный комитет Российской ФедерацииИсполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Олег Гужвинский во время задержания
Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Олег Гужвинский во время задержания
© Следственный комитет Российской Федерации
Исполняющий обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области Олег Гужвинский во время задержания
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Министерство строительства и ЖКХ Астраханской области не получало документов об отстранении от должности исполняющего обязанности главы министерства, сообщил РИА Новости первый замглавы областного Минстроя Сергей Трушкин.
Следственный комитет в среду сообщил о возбуждении 17 уголовных дел по статьям о мошенничестве и превышении должностных полномочий на астраханских министров и бизнесменов, в том числе действующего и двух бывших министров строительства и ЖКХ области. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах региона, и.о. министра строительства и ЖКХ области Олег Гужвинский задержан.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 14:46
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"Документов никаких мы не получали ни от администрации, ни от компетентных органов… ни об отстранении, ни о проведении чего-то", - сказал он.
На вопрос продолжает ли Гужвинский руководить министерством, собеседник ответил: "Формально, да". При этом, по словам Трушкина, исполняющего обязанности в среду на рабочем месте не было, тогда как во вторник он "был до последнего".
По версии следствия, с 2015 года действующий и двое бывших министров строительства незаконно выделили "Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" субсидии более чем на 47 миллионов рублей для оплаты услуг некоей компании при переселении людей из аварийного жилья.
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