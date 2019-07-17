В РПЦ рассказали об исторической роли князя Владимира

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. За девять лет празднования Дня крещения Руси князь Владимир стал восприниматься в общественном сознании не как былинный персонаж, а как отец-основатель государств исторической Руси, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

День крещения Руси, который отмечается 28 июля, с 2010 года является государственной памятной датой в России. В этом году праздничные богослужения пройдут во всех храмах РПЦ, центром торжеств станет Москва: в Успенском соборе Кремля патриарх Кирилл совершит литургию, а затем возглавит крестный ход до памятника князю Владимиру на Боровицком холме.

"Мне кажется, что в последние годы мы прошли большой путь от восприятия князя Владимира как некоего былинного персонажа, наряду с Добрыней Никитичем и Ильей Муромцем, до осознания его роли как отца-основателя многих государств исторической Руси. Мы знаем, что у многих государств есть отцы-основатели и они почитаются, являясь нравственным и общественно-политическим ориентиром", - сказал Кипшидзе.

По словам Кипшидзе, очень важно, что в последние годы князь Владимир нашел достойное место не только в церковном, но и общественном сознании. Это, как подчеркнул представитель РПЦ, является признанием его решающего вклада "в развитие нашей государственности и духовности".

"Мне недавно приходилось участвовать в мероприятии, где в тысячный раз говорили об историческом пути России – не только в ее нынешних границах, но и пути народов Руси. И там говорилось, что Россия сделала европейский выбор когда Петр I в конце XVII века поехал в Голландию со всеми вытекающими последствиями. Но я не согласился с этой точкой зрения, потому что подлинный европейский выбор, в пользу христианской цивилизации, мы сделали в момент крещения и в последующие столетия созидательными трудами множества поколений верующих подтвердили свой выбор", - рассказал представитель РПЦ.