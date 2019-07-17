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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ рассказали об исторической роли князя Владимира

Вчера, 15:19
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПамятник святому равноапостольному князю Владимиру
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. За девять лет празднования Дня крещения Руси князь Владимир стал восприниматься в общественном сознании не как былинный персонаж, а как отец-основатель государств исторической Руси, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
День крещения Руси, который отмечается 28 июля, с 2010 года является государственной памятной датой в России. В этом году праздничные богослужения пройдут во всех храмах РПЦ, центром торжеств станет Москва: в Успенском соборе Кремля патриарх Кирилл совершит литургию, а затем возглавит крестный ход до памятника князю Владимиру на Боровицком холме.
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"Мне кажется, что в последние годы мы прошли большой путь от восприятия князя Владимира как некоего былинного персонажа, наряду с Добрыней Никитичем и Ильей Муромцем, до осознания его роли как отца-основателя многих государств исторической Руси. Мы знаем, что у многих государств есть отцы-основатели и они почитаются, являясь нравственным и общественно-политическим ориентиром", - сказал Кипшидзе.
По словам Кипшидзе, очень важно, что в последние годы князь Владимир нашел достойное место не только в церковном, но и общественном сознании. Это, как подчеркнул представитель РПЦ, является признанием его решающего вклада "в развитие нашей государственности и духовности".
"Мне недавно приходилось участвовать в мероприятии, где в тысячный раз говорили об историческом пути России – не только в ее нынешних границах, но и пути народов Руси. И там говорилось, что Россия сделала европейский выбор когда Петр I в конце XVII века поехал в Голландию со всеми вытекающими последствиями. Но я не согласился с этой точкой зрения, потому что подлинный европейский выбор, в пользу христианской цивилизации, мы сделали в момент крещения и в последующие столетия созидательными трудами множества поколений верующих подтвердили свой выбор", - рассказал представитель РПЦ.
"Подлинный выбор князя Владимира – христианский выбор, который сейчас ставится под сомнение в ходе современного развития европейской цивилизации. Верю и надеюсь в то, что этот святой Русской церкви, отец-основатель нашего государства будет для нас каждодневным примером, ориентиром того, какие ценности выбираем", - добавил он.
Владимир Путин у памятника святого князя Владимира на Боровицком холме в День празднования 1030-летия Крещения Руси. 28 июля 2018
28 июля 2018, 21:00Религия и мировоззрение
Путин рассказал о важности выбора православия князем Владимиром
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