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РИА Новости

Песков прокомментировал ситуацию с задержанными украинскими моряками

Вчера, 15:14
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вопрос о задержанных украинских моряках и дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на повестке дня, но пока идут следственные действия, Кремль не будет комментировать ситуацию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В среду уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в эфире телеканала "Россия 24" выразила мнение, что "было бы гуманно и правильно, если бы им сегодня была бы изменена мера пресечения". Вопрос продления ареста украинским морякам решается в этот день в Лефортовском суде Москвы, части из них срок нахождения под стражей уже продлен на три месяца. Она также назвала "противодействием, попиранием свободы слова" перенос заседания украинского суда на 19 июля по делу Вышинского.
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"Действительно, этот вопрос фигурировал в разговоре глав государств, этот вопрос на повестке дня. Пока идут следственные действия, вы знаете, мы не будем комментировать решения суда, не будем давать оценки этой ситуации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, справедливо ли утверждать, что постоянный перенос сроков рассмотрения дел в отношении украинских моряков и Вышинского говорит о том, что консенсус не найден и нет политического решения.
Утром 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей. Пограничники задержали корабли, для этого им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
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Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныРоссияУкраинаПолитика
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