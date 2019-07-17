Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T14:55Z
https://ria.ru/20190717/1556615216.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Эксперты рассказали, как вести себя при встрече с дикими животными в городе

Вчера, 14:55
267
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. При встрече с дикими животными в городских и пикниковых зонах нельзя совершать резких движений и смотреть им в глаза, если животное идет на контакт не стоит пытаться его погладить или подходить к нему близко, необходимо медленно отступать, не выпуская зверя из вида, говорят специалисты из министерства экологии природопользования Московской области.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в последнее время наблюдается повышенная активность у лис, енотов и барсуков. Уточняется, что звери проникают даже на территорию города, подобные сообщения поступали из подмосковного Лыткарина, Можайского и Клинского городских округов.
Косуля с детенышем. Архивное фото
Вчера, 03:33
Зоозащитники призвали грибников не подбирать в лесах детенышей косуль
"Общие правила поведения при случайной встрече с диким животным: не убегайте от животного, не поворачивайтесь к нему спиной, а медленно отступайте, пятясь, наблюдая за его поведением, не смотрите прямо в глаза, но не упускайте из вида, не паникуйте, не делайте резких движений, не размахивайте руками, не кричите, ничего не бросайте в животных, не провоцируйте их. Не ловите диких зверей и не подходите к раненым животным, держитесь подальше от детенышей млекопитающих", - рассказали РИА Новости в минэкологии.
Эксперты подчеркнули, что если животное само идет на контакт – это один из признаков бешенства, в этом случае нужно замереть, оценить ситуацию, состояние животного, его реакцию и окружающую обстановку. Также, по мнению специалистов, в некоторых случаях можно воспользоваться "методом резкого увеличения собственного размера" – попытаться визуально казаться больше: поднять над собой длинную палку, распахнуть в стороны плащ и так далее. Такой способ рекомендуется при встрече с бурым медведем, волком, лосем, оленем, косулей, собакой, говорят в ведомстве.
Стоп-кадр видео, на котором из стоящего в городской пробке автомобиля выбежал тигр
16 июля, 13:08
В Иваново тигр выбежал на проезжую часть
400000
Обсудить 0
МоскваМосковская областьОбщество
Рекомендуем
На Кубани четырех жителей буду судить за заготовку банных веников
РИА
Новости
Украинский военный на контрольно-пропускном пункте в районе города Попасная Луганской области
В ЛНР заявили о размещении БМП украинских силовиков в жилом районе Попасной
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру
В РПЦ рассказали об исторической роли князя Владимира
Уничтожение санкционной продукции
Россельхознадзор запретил ввоз в Россию более 56 тонн персиков и нектаринов
Лента
новостей
Участники эксперимента по моделированию полета на Луну SIRIUS-19 вышли из наземного экспериментального комплекса в Институте медико-биологических проблем РАН. 17 июля 2019
Участники проекта SIRIUS рассказали, что соскучились по вкусной еде
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
Историк рассказал о мифе про князя Владимира, который тиражируют на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия не считает следствие и суд по MH17 объективными, заявил Песков
Итальянский полицейский
Итальянская полиция и ФБР провели операцию против мафии
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков не был в курсе письма семей погибших в авиакатастрофе MH-17
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Адвокат Голунова прибыл в СК
Высокоскоростной поезд Сапсан
Госдума запретила брать на работу в РЖД людей из списка экстремистов
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
Салика Хатера, совершившего теракт у парламента Британии, признали виновным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию с делом против матери больного ребенка
Удар молнии в Останкинскую башню попал на видео
Здание Государственной Думы РФ
ГД поддержала проект о расследовании дел о коррупции для иностранных фирм
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
Лента новостейМолния