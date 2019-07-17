Эксперты рассказали, как вести себя при встрече с дикими животными в городе

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. При встрече с дикими животными в городских и пикниковых зонах нельзя совершать резких движений и смотреть им в глаза, если животное идет на контакт не стоит пытаться его погладить или подходить к нему близко, необходимо медленно отступать, не выпуская зверя из вида, говорят специалисты из министерства экологии природопользования Московской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в последнее время наблюдается повышенная активность у лис, енотов и барсуков. Уточняется, что звери проникают даже на территорию города, подобные сообщения поступали из подмосковного Лыткарина, Можайского и Клинского городских округов.

"Общие правила поведения при случайной встрече с диким животным: не убегайте от животного, не поворачивайтесь к нему спиной, а медленно отступайте, пятясь, наблюдая за его поведением, не смотрите прямо в глаза, но не упускайте из вида, не паникуйте, не делайте резких движений, не размахивайте руками, не кричите, ничего не бросайте в животных, не провоцируйте их. Не ловите диких зверей и не подходите к раненым животным, держитесь подальше от детенышей млекопитающих", - рассказали РИА Новости в минэкологии.