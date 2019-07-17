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РИА Новости

Телеканал "112. Украина" заказал проведение exit poll в день выборов в Раду

Вчера, 14:43
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЧлен избирательной комиссии во время голосования на одном из избирательном участке в Константиновке
Член избирательной комиссии во время голосования на одном из избирательном участке в Константиновке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Член избирательной комиссии во время голосования на одном из избирательном участке в Константиновке. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Телеканал "112. Украина" объявил об организации собственного exit poll, который по его заказу проведут 21 июля, в день выборов в Верховную раду.
"Авторитетный австрийский "Институт социальных исследований SORA" совместно с украинским центром "Социальный мониторинг" проведет 21 июля exit poll по заказу канала "112. Украина". Результаты опроса... в воскресенье в прямом эфире на "112. Украина", - говорится в рекламном ролике телеканала.
Президент Украины Владимир Зеленский
16 июля, 08:55
Зеленский надеется, что его партия победит на выборах в Раду
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако в мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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