Глава Мосгоризбиркома ответил на вопрос об отставке

"Вы задайте такой вопрос своим знакомым: вот если хирург хорошо оперирует, возглавляет клинику, почему он должен в отставку уходить?... Люди сами выбирают свой путь. Если мне доверяют, меня Центральная избирательная комиссия рекомендовала в последний состав, я считаю, что у меня есть еще возможность передавать свой опыт и растить молодежь, готовить смену", - сказал Горбунов, во время пресс-конференции в среду, отвечая на вопрос журналиста, не считает ли он, что ему пора в отставку.