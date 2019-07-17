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РИА Новости

В МИД Франции не подтвердили проведение консультаций "нормандской четверки"

Вчера, 14:28
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© AFP 2019 / Pierre BousselЗдание Министерства иностранных дел Франции
Здание Министерства иностранных дел Франции
© AFP 2019 / Pierre Boussel
Здание Министерства иностранных дел Франции. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. МИД Франции не подтверждает информацию офиса президента Украины Владимира Зеленского о встрече советников лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) в конце лета.
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что представители "нормандской четверки" планируют встретиться в конце лета, чтобы обсудить реализацию достигнутых в июле на встрече в Париже договоренностей.
Вид на Париж со смотровой площадки базилики Сакре-Кёр
13 июля, 11:47
В Париже прошла встреча помощников глав стран "нормандского формата"
"О предстоящих встречах в нормандском формате будет объявлено в соответствующее время", - заявил официальный представитель французского МИД. Он добавил, что ситуация на Украине остается предметом постоянного внимания со стороны властей Франции.
Встреча помощников и советников глав государств "Нормандского формата" прошла в Париже 12 июля.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Но договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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