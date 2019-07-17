В МИД Франции не подтвердили проведение консультаций "нормандской четверки"

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. МИД Франции не подтверждает информацию офиса президента Украины Владимира Зеленского о встрече советников лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) в конце лета.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко заявил, что представители "нормандской четверки" планируют встретиться в конце лета, чтобы обсудить реализацию достигнутых в июле на встрече в Париже договоренностей.

"О предстоящих встречах в нормандском формате будет объявлено в соответствующее время", - заявил официальный представитель французского МИД. Он добавил, что ситуация на Украине остается предметом постоянного внимания со стороны властей Франции.

Встреча помощников и советников глав государств "Нормандского формата" прошла в Париже 12 июля.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.