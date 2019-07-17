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РИА Новости

Москалькова прокомментировала статью Володина по Конституции

Вчера, 14:12
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Статья спикера Госдумы Вячеслава Володина делает акцент на создание дополнительной системы гарантий, в ней говорится о запросе на социальную справедливость, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
По ее словам, в прошлом и в этом году наблюдается тенденция на увеличение обращений граждан в сфере уголовного судопроизводства. Люди недовольны качеством и сроками расследования преступлений, особенно много обращений связано с отказами в возбуждении уголовного дела. Также россияне жалуются на недостаток милосердия и гуманизма.
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"Отказ от возбуждения уголовного дела - это фактически отказ на доступ к правосудию, к конституционному праву. Поэтому мы сегодня уделяем этому очень большое внимание. И в сегодняшней статье спикера парламента, где сказано о запросе на социальную справедливость, о повышении гарантии прав человека, тоже делается акцент на создание дополнительной новой системы гарантий", - сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее мнению, нужно вообще отменить стадию возбуждения уголовного дела и начинать процесс с момента регистрации заявления, чтобы можно было собирать доказательства более качественно.
"Сегодня мы говорили, конечно, и о социальной сфере, которая в этом году дала большой прирост обращений. Люди жалуются на жилищную сферу, на долгие очереди получения... жилья. Просто она встала, эта очередь, в ряде городов. Люди жалуются на то, что при увольнении с обанкротившихся предприятий они не получают заработную плату", - заметила Москалькова.
Она добавила, что, уплотнив взаимодействие с парламентом и органами власти, удалось помочь многим людям: 18 тысяч граждан получили зарплату, 23 тысячи - жилье, 7 тысяч валютных ипотечников не были лишены единственного жилья.
Эволюция Конституции
12 декабря 2015, 10:00
Эволюция Конституции12 декабря в России отмечается День Конституции. 12 декабря 1993 года в ходе всенародного голосования была принята Конституция РФ. В ней был закреплен принцип разделения властей, сделан серьезный шаг по пути усовершенствования федеративного устройства России.
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Татьяна МоскальковаГосдума РФВячеслав ВолодинПолитика
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