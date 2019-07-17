Москалькова прокомментировала статью Володина по Конституции

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Статья спикера Госдумы Вячеслава Володина делает акцент на создание дополнительной системы гарантий, в ней говорится о запросе на социальную справедливость, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, в прошлом и в этом году наблюдается тенденция на увеличение обращений граждан в сфере уголовного судопроизводства. Люди недовольны качеством и сроками расследования преступлений, особенно много обращений связано с отказами в возбуждении уголовного дела. Также россияне жалуются на недостаток милосердия и гуманизма.

"Отказ от возбуждения уголовного дела - это фактически отказ на доступ к правосудию, к конституционному праву. Поэтому мы сегодня уделяем этому очень большое внимание. И в сегодняшней статье спикера парламента, где сказано о запросе на социальную справедливость, о повышении гарантии прав человека, тоже делается акцент на создание дополнительной новой системы гарантий", - сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее мнению, нужно вообще отменить стадию возбуждения уголовного дела и начинать процесс с момента регистрации заявления, чтобы можно было собирать доказательства более качественно.

"Сегодня мы говорили, конечно, и о социальной сфере, которая в этом году дала большой прирост обращений. Люди жалуются на жилищную сферу, на долгие очереди получения... жилья. Просто она встала, эта очередь, в ряде городов. Люди жалуются на то, что при увольнении с обанкротившихся предприятий они не получают заработную плату", - заметила Москалькова.