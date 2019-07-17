В Новороссийске в частном доме изъяли более 20 экзотических животных

СОЧИ, 17 июл - РИА Новости. Более 20 экзотических животных, в том числе львы, ягуары, рыси и волки, содержавшиеся без документов и, возможно, использовавшиеся для работы с фотографами, изъяты в частном доме в Новороссийске, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Как сообщил РИА Новости представитель ведомства, сотрудники Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры в ходе проверки обнаружили, что в частном доме в Новороссийске содержат более 20 экзотических животных. При этом не имелось соответствующих разрешений, а также объективных данных о происхождении животных, сообщает прокуратура.

"Вскрыт факт массового содержания объектов животного мира: двух сибирских рысей, двух ягуаров, трех черных волков, двух африканских львов, трех обезьян "Тамарины эдиповые", пяти попугаев "Ара", пяти лемуров, двух обезьян "Саймири"… Животные изъяты из незаконного владения и помещены на временное содержание в один из зоопарков Геленджика", - говорится в сообщении.

Отмечается, что природоохранной прокуратурой инициирована доследственная проверка по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации".