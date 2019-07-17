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РИА Новости
Ростовская область

В Ростовской области открыли российско-китайский бизнес-инкубатор

Вчера, 13:40
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл – РИА Новости. Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор (РКМБИ), участниками которого стали молодые предприниматели из Ростова-на-Дону и китайского города Таншань, открылся в среду в Ростовской области, сообщает правительство региона.
"Одним из ключевых направлений развития индивидуальной предпринимательской инициативы в регионе является содействие молодежным бизнес-проектам и вовлечение молодежи в предпринимательство", - сказал министр экономического развития области Максим Папушенко, который принял участие в церемонии открытия.
Министр отметил, что с этой целью реализуется целый комплекс мероприятий, включающий массовые обучающие программы, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций, региональные этапы всероссийских и международных мероприятий, проекты по наставничеству, публичные мероприятия и другие.
По инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева при высших учебных заведениях области в 2018 году созданы регистрационно-консультационные пункты для студентов, где каждый желающий может получить консультацию по вопросам ведения предпринимательской деятельности.
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Обучающая программа этого года рассчитана до 24 июля. Это второй этап проекта РКМБИ. Первый этап состоялся с 1 по 10 июля, в рамках которого десять бизнесменов из Ростова прошли обучение с партнерами из КНР, встретились с представителями крупных компаний и познакомились с инвесторами в городе Таншань.
В рамках второго этапа помимо знакомства с промышленностью Ростовской области участников проекта ждет образовательная программа: со своими лекциями выступят успешные предприниматели области, владельцы компаний и представители власти из профильных министерств и комитетов.
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