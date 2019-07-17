В Ростовской области открыли российско-китайский бизнес-инкубатор

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл – РИА Новости. Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор (РКМБИ), участниками которого стали молодые предприниматели из Ростова-на-Дону и китайского города Таншань, открылся в среду в Ростовской области, сообщает правительство региона.

"Одним из ключевых направлений развития индивидуальной предпринимательской инициативы в регионе является содействие молодежным бизнес-проектам и вовлечение молодежи в предпринимательство", - сказал министр экономического развития области Максим Папушенко, который принял участие в церемонии открытия.

Министр отметил, что с этой целью реализуется целый комплекс мероприятий, включающий массовые обучающие программы, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций, региональные этапы всероссийских и международных мероприятий, проекты по наставничеству, публичные мероприятия и другие.

По инициативе губернатора Ростовской области Василия Голубева при высших учебных заведениях области в 2018 году созданы регистрационно-консультационные пункты для студентов, где каждый желающий может получить консультацию по вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Обучающая программа этого года рассчитана до 24 июля. Это второй этап проекта РКМБИ. Первый этап состоялся с 1 по 10 июля, в рамках которого десять бизнесменов из Ростова прошли обучение с партнерами из КНР, встретились с представителями крупных компаний и познакомились с инвесторами в городе Таншань.