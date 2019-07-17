Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T13:24Z
https://ria.ru/20190717/1556609451.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155660/73/1556607383_0:6:3072:1734_1036x0_80_0_0_5f0c686acf74077471e3ff235b4b1337.jpg
РИА Новости

ГД приняла закон о возврате пошлины при заключении соглашения о примирении

Вчера, 13:23
167
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, допускающий возврат истцу до 70% государственной пошлины при заключении соглашения о примирении сторон и в других случаях.
Документ предоставляет возможность частично возвращать истцу госпошлину не только в случае заключения мирового соглашения, как предусматривает действующее законодательство, но и при заключении соглашения о примирении, отказе от иска, признании ответчиком иска, в том числе, по результатам проведения примирительных процедур.
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на Х Гайдаровском форуме. 15 января 2019
Вчера, 12:19
В ГД внесли проект, позволяющий ускорить выплату задолженностей по зарплате
Размер подлежащей возврату госпошлины будет зависеть от стадии судопроизводства, на которой совершены данные действия. До принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70% суммы уплаченной им госпошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции — 50%, на стадии кассации, пересмотра судебных актов в порядке надзора — 30%.
Данные изменения вносятся в Налоговый кодекс, чтобы стимулировать стороны к урегулированию споров с использованием примирительных процедур в рамках гражданского и административного судопроизводства, арбитражного процесса.
100000
Обсудить 0
Госдума РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
Госдума приняла законы о расширении примирительных процедур в правосудии
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров осудил попытки США вывести "ан-Нусру"* из списка террористов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Тьебиле Драме
Лавров: РФ хочет выйти на новый уровень сотрудничества со странами Африки
Лента
новостей
Сирия
Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
Вид на здание на Моховой улице в Москве, где располагается московская городская избирательная комиссия
В подписях кандидатов в депутаты МГД нашли почти десять тысяч "призраков"
Место теракта в сирийском Идлибе
Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
Бокал белого вина
Госдума приняла в I чтении проект об увеличении акцизов на вино
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
Памятник Владимиру Великому на Боровицкой площади в Москве
В день Крещения Руси пройдет крестный ход к памятнику князю Владимиру
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
В Раде прокомментировали требование созвать внеочередное заседание
Женщины с колясками в Грачевском парке
В Госдуму внесли проект о выплатах на детей семьям с невысоким доходом
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о единой системе обращения с опасными отходами
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла законопроект о квотировании выбросов
Генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Лидера ХДС назначили на пост министра обороны Германии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
Лента новостейМолния