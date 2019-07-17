ГД приняла закон о возврате пошлины при заключении соглашения о примирении

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, допускающий возврат истцу до 70% государственной пошлины при заключении соглашения о примирении сторон и в других случаях.

Документ предоставляет возможность частично возвращать истцу госпошлину не только в случае заключения мирового соглашения, как предусматривает действующее законодательство, но и при заключении соглашения о примирении, отказе от иска, признании ответчиком иска, в том числе, по результатам проведения примирительных процедур.

Размер подлежащей возврату госпошлины будет зависеть от стадии судопроизводства, на которой совершены данные действия. До принятия решения судом первой инстанции возврату истцу подлежит 70% суммы уплаченной им госпошлины, на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции — 50%, на стадии кассации, пересмотра судебных актов в порядке надзора — 30%.