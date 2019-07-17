В ОП поддержали идею допуска наблюдателей в конвойные помещения судов

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Общественная палата поддерживает законопроект, расширяющий полномочия общественных наблюдателей в части допуска их для проверок конвойных помещений судов, заявил член комиссии ОП РФ Дмитрий Носов.

Раннее сообщалось о разработке законопроекта "О внесении изменений в федеральный закон "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания", направленного на дополнение перечня мест принудительного содержания, подлежащих контролю со стороны общественных наблюдательных комиссий, помещениями для содержания задержанных и арестованных в судах (военных судах).

"Абсолютно поддерживаю. Везде, где есть принудительное содержание человека, это должно быть", - сказал Носов в среду на пресс-конференции, посвященной ротации в Общественной наблюдательной комиссии.