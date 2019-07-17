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РИА Новости

В ОП поддержали идею допуска наблюдателей в конвойные помещения судов

Вчера, 13:08
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Общественная палата поддерживает законопроект, расширяющий полномочия общественных наблюдателей в части допуска их для проверок конвойных помещений судов, заявил член комиссии ОП РФ Дмитрий Носов.
Раннее сообщалось о разработке законопроекта "О внесении изменений в федеральный закон "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания", направленного на дополнение перечня мест принудительного содержания, подлежащих контролю со стороны общественных наблюдательных комиссий, помещениями для содержания задержанных и арестованных в судах (военных судах).
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"Абсолютно поддерживаю. Везде, где есть принудительное содержание человека, это должно быть", - сказал Носов в среду на пресс-конференции, посвященной ротации в Общественной наблюдательной комиссии.
Как добавил секретарь ОП Валерий Фадеев, все места, где ограничивают свободу человека, включая конвойные помещения, должны быть проверяемыми.
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Валерий ФадеевОбщественная палата РФРоссияОбщество
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