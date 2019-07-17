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РИА Новости

Суд признал санитарную рубку лесов иркутского заказника незаконной

Вчера, 13:03
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Четвертый Арбитражный апелляционный суд признал незаконной санитарную рубку реликтовых лесов иркутского заказника "Туколонь", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.
Ранее сообщалось о задержании в московском аэропорту "Шереметьево" министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды по уголовному делу о незаконном назначении, согласовании и проведении сплошной санитарной рубки в заповедном лесу "Туколонь". Министр обвиняется в превышении должностных полномочий.
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"Четвертый Арбитражный апелляционный суд отменил ранее вынесенное Арбитражным судом Иркутской области решение по делу о санитарной рубке в региональном государственном заказнике "Туколонь" и признал ее незаконной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что была подана жалоба на решение Арбитражного суда Иркутской области от 17 мая, которым договор купли-продажи лесных насаждений, полученных при рубке лесов, признан заключенным в соответствии с законом.
"С вынесенным решением прокурор не согласился по причине того, что фактически сплошная санитарная рубка на территории особо охраняемой природной территории проведена без согласования уполномоченного органа, с нарушением режима и ограничений по таким видам рубок на территории государственного природного заказника. Доводы прокуроров признаны судом обоснованными. При установленных обстоятельствах лес не подлежал рубке", - добавляется в сообщении.
Таким образом, 17 июля принят новый судебный акт: сплошные санитарные рубки в заказнике "Туколонь" признаны незаконными.
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Эколог: у "черных лесорубов" ‒ различные приемы легализации их деятельностиВ Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области, это сделано в рамках расследования дела о рубке леса в одном из природных заказников. Как отметил в эфире радио Sputnik эколог Максим Шингаркин, вопрос незаконной вырубки леса в России стоит очень остро.
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Генпрокуратура РоссииГенеральная прокуратура РФИркутская областьШереметьево (аэропорт)Происшествия
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