Суд признал санитарную рубку лесов иркутского заказника незаконной

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Четвертый Арбитражный апелляционный суд признал незаконной санитарную рубку реликтовых лесов иркутского заказника "Туколонь", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Ранее сообщалось о задержании в московском аэропорту "Шереметьево" министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды по уголовному делу о незаконном назначении, согласовании и проведении сплошной санитарной рубки в заповедном лесу "Туколонь". Министр обвиняется в превышении должностных полномочий.

"Четвертый Арбитражный апелляционный суд отменил ранее вынесенное Арбитражным судом Иркутской области решение по делу о санитарной рубке в региональном государственном заказнике "Туколонь" и признал ее незаконной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что была подана жалоба на решение Арбитражного суда Иркутской области от 17 мая, которым договор купли-продажи лесных насаждений, полученных при рубке лесов, признан заключенным в соответствии с законом.

"С вынесенным решением прокурор не согласился по причине того, что фактически сплошная санитарная рубка на территории особо охраняемой природной территории проведена без согласования уполномоченного органа, с нарушением режима и ограничений по таким видам рубок на территории государственного природного заказника. Доводы прокуроров признаны судом обоснованными. При установленных обстоятельствах лес не подлежал рубке", - добавляется в сообщении.