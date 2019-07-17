Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T13:23Z
https://ria.ru/20190717/1556606631.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155630/93/1556309326_0:291:3072:2018_1036x0_80_0_0_c2c8485d0d46ba3a82e500fa63e0ef46.jpg
РИА Новости

Полиция на Украине выявила пять тысяч нарушений, связанных с выборами

Вчера, 12:46
127
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредвыборная акция в Киеве
Предвыборная акция в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Украинские полицейские зарегистрировали почти 5 тысяч нарушений во время избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную раду, возбуждено 250 уголовных дел, сообщила в среду пресс-служба министерства внутренних дел Украины со ссылкой на главу ведомства Арсена Авакова.
"На сегодня уже зарегистрировано 4843 нарушений во время избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную раду. Открыто 250 уголовных производств, составлено 930 административных протоколов", - говорится в сообщении МВД в Facebook.
Президент Украины Владимир Зеленский
16 июля, 08:55
Зеленский надеется, что его партия победит на выборах в Раду
По данным пресс-службы, МВД фиксирует агитацию и контрагитацию в соцсетях, которая финансируется не из избирательного фонда, все установленные факты будут проверены.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
10 июля, 16:40
Медведев пожелал удачи на выборах в Раду партии Медведчука и Бойко
100000
Обсудить 0
Верховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД: учителей американской школы направляют в Россию с диппаспортами
РИА
Новости
Киевский центральный железнодорожный вокзал
У главы украинской делегации в ПАСЕ украли кошелек на киевском вокзале
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
ФСБ опровергла сообщения о допросах украинцев на въезде в Крым
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
Салика Хатера, совершившего теракт у парламента Британии, признали виновным
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост председателя ЕК
Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук
В ХАМАС попросили помощи России в решении палестинского вопроса
СМИ: США угрожают ответными мерами странам, где введут "налог на Google"
Владимир Зеленский и его жена Елена
Зеленский рассказал, что сын называет его "Сам-Знаешь-Кто"
Паспорта РФ
В ЛНР оценили упрощение выдачи российских паспортов беженцам из Донбасса
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
На Украине повторно вызовут Порошенко на допрос
Здание министерства иностранных дел РФ
МИД просил США привести в соответствие статус школы в Москве
Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик во время пресс-конференции по результатам заседания подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины
Контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
"Нафтогаз" заявил о росте транзита газа из-за ремонта "Северного потока"
Экс-президенты Украины Леонид Кучма
Генпрокуратура Украины заявила, что не вызывала Кучму на допрос
Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александр Власов
Правительство Украины уволило и.о. главы фискальной службы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
01:14Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"
01:10Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
01:06Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ
00:57Глава Дагестана анонсировал назначения в правительство республики
00:53В Армении 13 человек госпитализировали после стычек протестующих с полицией
00:48В ЛНР запустили в небо шары в память о жертвах авиакатастрофы MH17
Лента новостейМолния