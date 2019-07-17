Полиция на Украине выявила пять тысяч нарушений, связанных с выборами

КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Украинские полицейские зарегистрировали почти 5 тысяч нарушений во время избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную раду, возбуждено 250 уголовных дел, сообщила в среду пресс-служба министерства внутренних дел Украины со ссылкой на главу ведомства Арсена Авакова.

"На сегодня уже зарегистрировано 4843 нарушений во время избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную раду. Открыто 250 уголовных производств, составлено 930 административных протоколов", - говорится в сообщении МВД в Facebook

По данным пресс-службы, МВД фиксирует агитацию и контрагитацию в соцсетях, которая финансируется не из избирательного фонда, все установленные факты будут проверены.