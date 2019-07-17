Пресс-конференция главы Комитета ГД РФ по транспорту Евгения Москвичева

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23 июля в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета по транспорту и строительству Государственной Думы Российской Федерации Евгения МОСКВИЧЕВА по итогам работы в период весенней сессии.