По делу о ЧП на салюте в Минске назначили взрывотехническую экспертизу

МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Взрывотехническая экспертиза назначена по делу о ЧП на салюте в Минске 3 июля, она поможет определить причины и механизм взрывов салютных установок, сообщила в среду пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
Во время салюта ко Дню независимости 3 июля в Минске из-за взрыва фейерверочных изделий погибла женщина, еще не менее 10 человек пострадали.
"Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела о взрывах салютных установок. Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе специалистам ГКСЭ (Государственный комитет судебных экспертиз - ред.) поручено проведение взрывотехнической экспертизы для определения причины и механизма взрывов", - говорится в сообщении.
Следственный комитет также обратился к очевидцам, снимавшим моменты взрывов фейерверочных изделий на видео, с просьбой связаться со следователями и предоставить отснятые материалы.
В сообщении говорится, что фигурантами по делу являются четверо: двоим предъявлено обвинение по уголовной статье "нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека", еще два человека находятся в статусе подозреваемых. СК не уточняет их гражданства.
Ранее в Минобороны республики заявили, что салютные установки и фейерверочные изделия были приобретены у российской компании ОАО "Пиро-Росс" (город Сергиев Посад). СК Белоруссии возбудил уголовное дело, в рамках которого были задержаны двое представителей предприятия-поставщика фейерверков. Россияне находились в Минске для оказания технической помощи при подготовке к праздничному салюту, в среду посольство РФ сообщило, что им предъявлено обвинение. СК рассматривает в качестве основной версию о пиротехнических зарядах ненадлежащего качества.
4 июля, 13:44Обнародовано видео взрыва во время салюта в Минске