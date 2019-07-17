По делу о ЧП на салюте в Минске назначили взрывотехническую экспертизу

МИНСК, 17 июл - РИА Новости. Взрывотехническая экспертиза назначена по делу о ЧП на салюте в Минске 3 июля, она поможет определить причины и механизм взрывов салютных установок, сообщила в среду пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.

Во время салюта ко Дню независимости 3 июля в Минске из-за взрыва фейерверочных изделий погибла женщина, еще не менее 10 человек пострадали.

"Главным следственным управлением Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела о взрывах салютных установок. Проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе специалистам ГКСЭ (Государственный комитет судебных экспертиз - ред.) поручено проведение взрывотехнической экспертизы для определения причины и механизма взрывов", - говорится в сообщении.

Следственный комитет также обратился к очевидцам, снимавшим моменты взрывов фейерверочных изделий на видео, с просьбой связаться со следователями и предоставить отснятые материалы.

В сообщении говорится, что фигурантами по делу являются четверо: двоим предъявлено обвинение по уголовной статье "нарушение правил обращения с взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека", еще два человека находятся в статусе подозреваемых. СК не уточняет их гражданства.