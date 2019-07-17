В Болгарии опровергли данные о российском гражданстве задержанного хакера

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Полиция Болгарии опровергла информацию о том, что задержанный по делу о хакерской атаке на серверы Национального агентства по доходам, имеет российское гражданство, сообщил начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями главной дирекции по Борьбе с организованной преступностью Болгарии Явор Колев.

Ранее стало известно, что в понедельник ряд болгарских СМИ получили файлы, содержащие персональную информацию о гражданах Болгарии – имена, адреса и данные о доходах. Послание было якобы отправлено с одного из российских веб-сайтов. В письме хакеры якобы требовали отставки болгарского министра финансов и заявляли, что взломали базу данных Национального агентства по доходам, похитив информацию о более чем 5 миллионах граждан. В одном из писем, которые были направлены в СМИ, сообщалось, что злоумышленник является гражданином России.

Как заявил Колев в эфире телеканала Nova TV, полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке, "он был сотрудником компании, занимающейся кибербезопасностью". Отвечая на вопрос о том, действительно задержанный накануне подозреваемый является гражданином РФ, Колев ответил "нет".