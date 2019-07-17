Синоптики предупредили о надвигающемся тайфуне "Данас"

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Тропический шторм "Данас" в четверг обрушится на Тайвань, далее пойдет на Китай и Корейский полуостров, где вызовет ливни и ураганный ветер, сообщает Примгидромет.
"В минувшие сутки тропическая депрессия, смещающаяся в Филиппинском море, перешла в стадию тропического шторма, получившего название "Данас". На сегодняшнее утро вихрь находится… у северного побережья острова Лусон (Филиппины)…. Максимальный ветер в его центре достигает 17 м/с. В дальнейшем вихрь повернёт на северо-запад и уже завтра обрушится на Тайвань", - говорится в сообщении.
Далее вихрь пройдет вдоль восточного побережья Китая и утром 20 июля приблизится к Шанхаю. Здесь он изменит направление и в воскресенье окажется над Корейским полуостровом. По пути тайфун будет вызывать проливные дожди и ураганный ветер.
По данным синоптиков, в начале следующей недели вихрь окажется над акваторией Японского моря. Возможны два варианта развития событий. В первом тайфун, пройдя через Корею, выйдет на Японское море и будет смещаться на северо-восток, вблизи побережья Приморского края. В этом случае в южной половине Приморья пройдут интенсивные дожди. Во втором вихрь пересечёт южную половину Корейского полуострова, выйдет на центральную часть Японского моря и пройдёт далеко от Приморья. Тогда ливней в регионе не будет.