Синоптики предупредили о надвигающемся тайфуне "Данас"

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Тропический шторм "Данас" в четверг обрушится на Тайвань, далее пойдет на Китай и Корейский полуостров, где вызовет ливни и ураганный ветер, сообщает Примгидромет.

"В минувшие сутки тропическая депрессия, смещающаяся в Филиппинском море, перешла в стадию тропического шторма, получившего название "Данас". На сегодняшнее утро вихрь находится… у северного побережья острова Лусон (Филиппины)…. Максимальный ветер в его центре достигает 17 м/с. В дальнейшем вихрь повернёт на северо-запад и уже завтра обрушится на Тайвань", - говорится в сообщении.

Далее вихрь пройдет вдоль восточного побережья Китая и утром 20 июля приблизится к Шанхаю. Здесь он изменит направление и в воскресенье окажется над Корейским полуостровом. По пути тайфун будет вызывать проливные дожди и ураганный ветер.