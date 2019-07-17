Краснодарский край за год увеличил экспорт масла, муки и круп

КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Краснодарский край за год увеличил экспорт растительных масел, муки и круп на 17%, при этом есть все предпосылки для дальнейшего развития, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Краснодарский край последовательно выполняет задачу по развитию экспортного потенциала, поставленную нашим президентом. С начала года мы видим позитивную динамику по увеличению поставок на зарубежные рынки масложировой и мукомольно-крупяной продукции. Это перспективные для края отрасли", - сказал Кондратьев.

По словам губернатора, за год на 17% выросли поставки за рубеж растительных масел и других продуктов переработки масличных культур.

"Кубанская продукция востребована в Азербайджане, Армении, Китае, Индии, Турции и странах Средней Азии. Всего мы отправили товаров на 110,5 миллиона долларов", - отметил глава края.

Он добавил, что рост экспорта муки и крупы также составил 17%.

"В Среднюю Азию и Китай мы экспортировали продукцию на 2,9 миллиона долларов. Это хороший рост, есть все предпосылки для дальнейшего развития. В рамках нацпроекта к 2024 году нам предстоит увеличить экспорт масложировой продукции в три раза - до 374 миллионов долларов. Чтобы выйти на такой показатель, мы будем наращивать объемы производства подсолнечника, сои и рапса. Задача вполне реальная", - заявил глава региона.