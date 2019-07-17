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РИА Новости
Краснодарский край

Краснодарский край за год увеличил экспорт масла, муки и круп

Вчера, 11:29
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КРАСНОДАР, 17 июл - РИА Новости. Краснодарский край за год увеличил экспорт растительных масел, муки и круп на 17%, при этом есть все предпосылки для дальнейшего развития, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Краснодарский край последовательно выполняет задачу по развитию экспортного потенциала, поставленную нашим президентом. С начала года мы видим позитивную динамику по увеличению поставок на зарубежные рынки масложировой и мукомольно-крупяной продукции. Это перспективные для края отрасли", - сказал Кондратьев.
По словам губернатора, за год на 17% выросли поставки за рубеж растительных масел и других продуктов переработки масличных культур.
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"Кубанская продукция востребована в Азербайджане, Армении, Китае, Индии, Турции и странах Средней Азии. Всего мы отправили товаров на 110,5 миллиона долларов", - отметил глава края.
Он добавил, что рост экспорта муки и крупы также составил 17%.
"В Среднюю Азию и Китай мы экспортировали продукцию на 2,9 миллиона долларов. Это хороший рост, есть все предпосылки для дальнейшего развития. В рамках нацпроекта к 2024 году нам предстоит увеличить экспорт масложировой продукции в три раза - до 374 миллионов долларов. Чтобы выйти на такой показатель, мы будем наращивать объемы производства подсолнечника, сои и рапса. Задача вполне реальная", - заявил глава региона.
Он пояснил, что мощностей перерабатывающих предприятий в крае хватает, как и резерва по их дополнительной загрузке сырьем. "Сейчас она составляет всего 55%. Нам еще есть к чему стремиться и куда расти", - уточнил губернатор.
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