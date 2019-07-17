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РИА Новости

ЦИК не получал обращений по довыборам в Госдуму

Вчера, 11:29
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Избирательная кампания по довыборам в Госдуму РФ походит штатно, никаких обращений от кандидатов и партий в ЦИК не поступало, заявил на заседании Центризбиркома в среду замглавы комиссии Николай Булаев.
Довыборы в Госдуму в связи с появившимися вакантными мандатами депутатов пройдут 8 сентября по четырем одномандатным округам: в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.
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"Пока не видим проблем в этой кампании (довыборы в Госдуму – ред.), идет все штатно. Хотел бы поблагодарить коллег в регионах за то, что они достаточно внимательно работают с документами... Не имеем ни одного обращения по дополнительным выборам в Госдуму", - сказал Булаев.
Он выразил надежду, что "выборы должностных лиц пройдут в штатном режиме".
По его словам, есть обращения по двум регионам, что кандидаты или партии усматривают блокировку муниципального фильтра, однако, это "тема не ЦИКа, но мы взаимодействуем с региональными комиссиями".
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ЦИКГосдума РФРоссияПолитика
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