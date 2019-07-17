ЦИК не получал обращений по довыборам в Госдуму

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Избирательная кампания по довыборам в Госдуму РФ походит штатно, никаких обращений от кандидатов и партий в ЦИК не поступало, заявил на заседании Центризбиркома в среду замглавы комиссии Николай Булаев.

Довыборы в Госдуму в связи с появившимися вакантными мандатами депутатов пройдут 8 сентября по четырем одномандатным округам: в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.

"Пока не видим проблем в этой кампании (довыборы в Госдуму – ред.), идет все штатно. Хотел бы поблагодарить коллег в регионах за то, что они достаточно внимательно работают с документами... Не имеем ни одного обращения по дополнительным выборам в Госдуму", - сказал Булаев.

Он выразил надежду, что "выборы должностных лиц пройдут в штатном режиме".