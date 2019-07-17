Тайка Вайтити снимет четвертого "Тора"

Вайтити подписал договор на написание сценария и съемки продолжения фильма "Тор: Рагнарек" (2017), а экранизация японской манги "Акира" на студии Warner Bros., для которой Вайтити подбирал актеров и выход которой был запланирован на 21 мая 2021, будет отложена на неопределенное время.