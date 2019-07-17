Тайка Вайтити снимет четвертого "Тора"

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Тайка Вайтити вернется в мир историй Marvel и станет режиссером картины "Тор 4", сообщает Hollywood Reporter.
Вайтити подписал договор на написание сценария и съемки продолжения фильма "Тор: Рагнарек" (2017), а экранизация японской манги "Акира" на студии Warner Bros., для которой Вайтити подбирал актеров и выход которой был запланирован на 21 мая 2021, будет отложена на неопределенное время.
Дальнейшая судьба "Акиры" пока неизвестна, но руководство Warner Bros. надеется, что режиссер вернется к работе над ней после картины "Тор 4".
"Тор: Рагнарек" прошел с огромным успехом по всего миру и заработал в прокате 854 миллиона долларов.
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