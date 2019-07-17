Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T11:21Z
https://ria.ru/20190717/1556601817.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/63941/25/639412512_0:0:2104:1184_1036x0_80_0_0_0aa90823bb0924dc7f7d61f5da0625b4.jpg
РИА Новости
Культура

Тайка Вайтити снимет четвертого "Тора"

Вчера, 11:21
396
© Фото : Walt DisneyКрис Хэмсворт в роли Тора в фильме "Мстители"
Крис Хэмсворт в роли Тора в фильме Мстители
© Фото : Walt Disney
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Тайка Вайтити вернется в мир историй Marvel и станет режиссером картины "Тор 4", сообщает Hollywood Reporter.
Вайтити подписал договор на написание сценария и съемки продолжения фильма "Тор: Рагнарек" (2017), а экранизация японской манги "Акира" на студии Warner Bros., для которой Вайтити подбирал актеров и выход которой был запланирован на 21 мая 2021, будет отложена на неопределенное время.
Дальнейшая судьба "Акиры" пока неизвестна, но руководство Warner Bros. надеется, что режиссер вернется к работе над ней после картины "Тор 4".
"Тор: Рагнарек" прошел с огромным успехом по всего миру и заработал в прокате 854 миллиона долларов.
Том Хиддлстон в фильме Тор 2: Царство тьмы(2013)
26 июня, 12:14
Том Хиддлстон рассказал о сериале про Локи
000000
КультураКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Кадр из сериала Игра престолов
Сериал "Игра престолов" получил больше всего номинаций на премию "Эмми"
РИА
Новости
Открытие пункта пропуска в Калининградской области на границе с Польшей
Польские таможенники четыре часа вынимали сигареты из автомобиля россиянина
Дмитрий Смит о признании киберспорта, игромании и Олимпиаде
Дмитрий Смит о признании киберспорта, игромании и Олимпиаде
Итальянский писатель, сценарист и режиссер Андреа Камиллери
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель
Путин тепло поздравил Меркель с 65-летием
Участники эксперимента по моделированию полета на Луну SIRIUS-19 вышли из наземного экспериментального комплекса в Институте медико-биологических проблем РАН. 17 июля 2019
Участники проекта SIRIUS рассказали, что соскучились по вкусной еде
Певица Бейонсе
Дочь Бейонсе снялась в новом клипе певицы
Председатель партии Справедливая Россия Сергей Миронов на X съезде партии. 28 октября 2018
Миронов назвал предложения Володина по Конституции перспективными
Фестиваль WG Fest: День танкиста
Минск примет фестиваль "WG Fest: День танкиста"
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
УФСИН начало проверку из-за нового видео о пытках в ярославской колонии
Ученый заявил об опасности стекла с пляжа во Владивостоке
Володин предложил внести изменения в Конституцию
Кадр из сериала Игра престолов
Джордж Мартин заверил, что не пойдет на поводу у фанатов "Игры престолов"
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Белый дом: палата представителей пытается запугать администрацию Трампа
02:42Россия не отказывается от возможности отмены виз для граждан Грузии
02:39Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
Лента новостейМолния