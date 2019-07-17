Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Водоизмещение новейших неатомных подводных лодок типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) увеличено почти в четыре раза, экипаж - вдвое, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Впервые модель лодки типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ представили в июне на прошедшем в Санкт-Петербурге военно-морском салоне.
"Лодка проекта П-750Б высоко автоматизирована, на ней сравнительно небольшой экипаж - 18-20 человек. На предыдущих поколениях "Пираний" были три, пять и девять членов экипажа, потому что они были совсем маленькие. Водоизмещение этой лодки увеличено сильно по сравнению с предыдущими поколениями - с 370 тонн до 1400 тонн", - рассказал Караваев.
Главное преимущество ВНЭУ — увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей. По словам Караваев, новая "Пиранья" сможет непрерывно находиться под водой до 12 суток.