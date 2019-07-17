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РИА Новости
Новое оружие России

Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев

Вчера, 10:04
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CC BY-SA 4.0 / Artem Tkachenko / Модель подводной лодки проекта 865 «Пиранья» на выставке «Армия 2015»Модель подводной лодки проекта 865 "Пиранья"
Модель подводной лодки проекта 865 Пиранья
CC BY-SA 4.0 / Artem Tkachenko / Модель подводной лодки проекта 865 «Пиранья» на выставке «Армия 2015»
Модель подводной лодки проекта 865 "Пиранья". Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Водоизмещение новейших неатомных подводных лодок типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) увеличено почти в четыре раза, экипаж - вдвое, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Впервые модель лодки типа "Пиранья" П-750Б с ВНЭУ представили в июне на прошедшем в Санкт-Петербурге военно-морском салоне.
Модель подводной лодки проекта 865 Пиранья
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Новейшая подлодка "Пиранья" сможет десантировать шесть боевых пловцов
"Лодка проекта П-750Б высоко автоматизирована, на ней сравнительно небольшой экипаж - 18-20 человек. На предыдущих поколениях "Пираний" были три, пять и девять членов экипажа, потому что они были совсем маленькие. Водоизмещение этой лодки увеличено сильно по сравнению с предыдущими поколениями - с 370 тонн до 1400 тонн", - рассказал Караваев.
Главное преимущество ВНЭУ — увеличение скрытности подлодки. Субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для зарядки батарей. По словам Караваев, новая "Пиранья" сможет непрерывно находиться под водой до 12 суток.
Читайте полный текст интервью здесь >>
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Новое оружие РоссииИгорь КараваевБезопасность
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