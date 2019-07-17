Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев

"Лодка проекта П-750Б высоко автоматизирована, на ней сравнительно небольшой экипаж - 18-20 человек. На предыдущих поколениях "Пираний" были три, пять и девять членов экипажа, потому что они были совсем маленькие. Водоизмещение этой лодки увеличено сильно по сравнению с предыдущими поколениями - с 370 тонн до 1400 тонн", - рассказал Караваев.