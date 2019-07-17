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РИА Новости

Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд

Вчера, 10:01
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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ТУЛУН, 17 июл – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка рассказал журналистам, что уже 1,5 тысячи исков от пострадавших после паводка в Иркутской области были переданы в суд.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, семеро числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.
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"Работники прокуратуры, в принципе, держат всех людей таких на контроле. И за вот это короткое время было предъявлено в суды 1,5 тысячи исков о признании юридически фактов. Мы практически защищаем права людей, которые по той или иной причине не смогли в свое время оформить прописки…, документы были утрачены и так далее", - сказал Чайка.
По словам генерального прокурора, сейчас идет активная работа, социальные проблемы решаются. "Конечно, хотелось бы, чтобы они решались быстрее, быстрее восстанавливались права граждан, потому что дети в школу скоро пойдут, заканчивается летний сезон..." – добавил он.
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Юрий ЧайкаИркутская областьПроисшествия
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