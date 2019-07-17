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РИА Новости

В Приморье на трех капитанов иностранных судов завели дела о браконьерстве

Вчера, 08:30
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ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в отношении капитанов трех иностранных рыболовецких шхун за незаконный промысел в водах РФ, сообщает пограничное УФСБ по Приморскому краю.
"На момент задержания экипажи судов осуществляли добычу водных биологических ресурсов. На всех маломерных плавсредствах обнаружены сети, лед, навигационное оборудование, средства связи и охлажденный кальмар. Никаких документов, разрешающих промысел в исключительной экономической зоне РФ, у капитанов-иностранцев не оказалось", - говорится в сообщении.
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Дела возбуждены по статье "Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ".
С начала года Береговой охраной пограничного управления в Приморье за 150 иностранных промысловых судов. Капитанов предупредили о запрете лова в российской экономзоне, что вынудило их покинуть российские воды.
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