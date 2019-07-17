В Приморье на трех капитанов иностранных судов завели дела о браконьерстве

ВЛАДИВОСТОК, 17 июл – РИА Новости. Уголовные дела возбуждены в отношении капитанов трех иностранных рыболовецких шхун за незаконный промысел в водах РФ, сообщает пограничное УФСБ по Приморскому краю.

"На момент задержания экипажи судов осуществляли добычу водных биологических ресурсов. На всех маломерных плавсредствах обнаружены сети, лед, навигационное оборудование, средства связи и охлажденный кальмар. Никаких документов, разрешающих промысел в исключительной экономической зоне РФ, у капитанов-иностранцев не оказалось", - говорится в сообщении.

Дела возбуждены по статье "Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ".