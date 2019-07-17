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РИА Новости

Бесплатные экскурсии по Москве посетили около 1,5 тысячи человек

Вчера, 07:41
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПарк "Зарядье". Архивное фото
Парк Зарядье. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бесплатные экскурсии по Москве проекта "Экскурсионная среда" посетили с начала июня около 1,5 тысячи человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе библиотек центра Москвы.
"Проект "Экскурсионная среда" стартовал 29 мая этого года, и теперь еженедельно москвичи и гости столицы гуляют по городу, узнают его историю и литературные факты прошлого. За этот период пешеходные прогулки успели посетить около 1,5 тысячи человек", - рассказали в пресс-службе.
"Экскурсионная среда" - бесплатные литературно-исторические прогулки по центру столицы.
Всего в проекте принимает участие 14 библиотек Москвы. Экскурсии проходят каждую среду и начинаются в 19.00. Продолжительность прогулок составляет 1,5-2 часа. Любой желающий бесплатно может принять участие в прогулке.
Программа будет действовать до октября.
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