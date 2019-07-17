Бесплатные экскурсии по Москве посетили около 1,5 тысячи человек

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бесплатные экскурсии по Москве проекта "Экскурсионная среда" посетили с начала июня около 1,5 тысячи человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе библиотек центра Москвы.

"Проект "Экскурсионная среда" стартовал 29 мая этого года, и теперь еженедельно москвичи и гости столицы гуляют по городу, узнают его историю и литературные факты прошлого. За этот период пешеходные прогулки успели посетить около 1,5 тысячи человек", - рассказали в пресс-службе.