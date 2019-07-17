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РИА Новости

В Туве ввели режим ЧС из-за повышения уровня воды в реках

Вчера, 07:35
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НОВОСИБИРСК, 17 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Туве в связи с поднявшимися уровнями воды в реках после сильных ливней, сообщает в среду ГУМЧС по региону.
По данным Тувинского гидрометцентра, 17 июля в связи с выпадением обильных осадков, уровень воды в реках Тувы за сутки поднялся в среднем на 8 сантиметров, больше всего – на 14 сантиметра - поднялась вода на Малом Енисее. Сейчас уровень воды на Малом Енисее составляет 2 метра и 76 сантиметров, при критическом уровне 4 метра 35 сантиметров.
"По прогнозу синоптиков небольшие и умеренные дожди будут идти в течение этой недели. В целях оперативного реагирования для сил постоянной готовности главного управления МЧС России по Республике Тыва и подчиненных подразделений введен режим "Чрезвычайной ситуации". Организовано проведение регулярных замеров уровня воды", - говорится в сообщении.
ГУМЧС по Туве просит граждан соблюдать все меры безопасности вблизи водных объектов, при переезде рек по мостам, а также не переезжать вброд реки. Главам муниципальных образований поручено проинформировать и предупредить население о неблагоприятной метеорологической обстановке.
На прошлой неделе в Бай-Тайгинском районе республики при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась машина марки "УАЗ". Двое мужчин и одна женщина пытались удержать машину, однако сильным течением ее опрокинуло, салон быстро заполнился водой. Погибли девять человек, из них семеро детей. В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать автомашину на плаву. Одну женщину унесло течением.
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