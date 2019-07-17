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РИА Новости

Лавров отметил важность доверительных личных отношений в работе дипломата

Вчера, 05:23
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о важности доверительных личных отношений в дипломатической работе.
"Хорошие, доверительные личные отношения очень важны в дипломатической работе. Бывают случаи, когда только они позволяют не прерывать общение и находить выход из трудных ситуаций. Вообще считаю, что умение поддерживать тесные контакты, не предаваться эмоциям, за сиюминутными проблемами не упускать из виду стратегические интересы твоего государства – важное качество любого дипломата, независимо от ранга и занимаемой должности", - сообщил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
При этом, глава российского МИД отметил, что "партнеры и собеседники часто меняются" и ему "в период пребывания на посту Министра иностранных дел уже довелось работать с пятью государственными секретарями США".
"Но это отнюдь не означает, что связь прерывается после ухода коллеги в отставку или перехода на другую должность. Мир, как говорится, не так велик", - добавил он.
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Сергей ЛавровМИД РФРоссияВ мире
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