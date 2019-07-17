Лавров отметил важность доверительных личных отношений в работе дипломата

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о важности доверительных личных отношений в дипломатической работе.

"Хорошие, доверительные личные отношения очень важны в дипломатической работе. Бывают случаи, когда только они позволяют не прерывать общение и находить выход из трудных ситуаций. Вообще считаю, что умение поддерживать тесные контакты, не предаваться эмоциям, за сиюминутными проблемами не упускать из виду стратегические интересы твоего государства – важное качество любого дипломата, независимо от ранга и занимаемой должности", - сообщил Лавров в интервью газете " Аргументы и факты ".

При этом, глава российского МИД отметил, что "партнеры и собеседники часто меняются" и ему "в период пребывания на посту Министра иностранных дел уже довелось работать с пятью государственными секретарями США".