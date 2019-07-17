На севере Хабаровского края сняли режим ЧС, объявленный из-за разлива реки

ХАБАРОВСК, 17 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, объявленный в Охотском районе Хабаровского края из-за разлива реки и подтопления дороги в аэропорт, снят в связи с нормализацией обстановки, сообщает краевое правительство.

Ранее сообщалось, что в Охотском районе на севере края 8 июля после ливней из берегов вышла река Кухтуй. Вода затопила участок автодороги к аэропорту Охотск, которая соединяет райцентр с остальными населенными пунктами этой территории. Местные власти объявили режим ЧС и организовали временную переправу через Кухтуй.

"Дорогу, соединяющую поселки Охотского района и ведущую из райцентра в аэропорт, полностью восстановили после дождей. Сейчас по дороге можно проехать на всех видах автотранспорта. Режим ЧС, действовавший из-за разлива реки Кухтуй, подтопившей участок трассы, отменен", - говорится в сообщении.