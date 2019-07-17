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РИА Новости

На севере Хабаровского края сняли режим ЧС, объявленный из-за разлива реки

Вчера, 04:48
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ХАБАРОВСК, 17 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, объявленный в Охотском районе Хабаровского края из-за разлива реки и подтопления дороги в аэропорт, снят в связи с нормализацией обстановки, сообщает краевое правительство.
Ранее сообщалось, что в Охотском районе на севере края 8 июля после ливней из берегов вышла река Кухтуй. Вода затопила участок автодороги к аэропорту Охотск, которая соединяет райцентр с остальными населенными пунктами этой территории. Местные власти объявили режим ЧС и организовали временную переправу через Кухтуй.
"Дорогу, соединяющую поселки Охотского района и ведущую из райцентра в аэропорт, полностью восстановили после дождей. Сейчас по дороге можно проехать на всех видах автотранспорта. Режим ЧС, действовавший из-за разлива реки Кухтуй, подтопившей участок трассы, отменен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за несколько дней ремонтники отсыпали на поврежденном участке 900 кубометров грунта. К работам было привлечено 20 единиц техники.
Николай Валуев
1 июля, 05:45
Валуев повредил машину на трассе с глубокими ямами в Хабаровском крае
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