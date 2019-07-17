Лавров объяснил рост напряженности на Ближнем Востоке

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Нынешний рост напряженности на Ближнем Востоке связан с антииранской линией США, для возгорания этой опасной ситуации может хватить одной "спички", считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нынешний рост напряженности в регионе – это прямое следствие взвинченной антииранской линии Вашингтона и некоторых его союзников. США играют мускулами, развернули кампанию по дискредитации Тегерана, обвиняют ИРИ во всех грехах. Это создает опасную ситуацию: для возгорания может хватить одной "спички". Ответственность за возможные катастрофические последствия будут лежать на США", - сказал Лавров в интервью газете " Аргументы и факты ".

При этом министр иностранных дел России добавил, что Иран регулярно подтверждает России свою заинтересованность в установлении региональной стабильности путем налаживания диалога со всеми заинтересованными странами, включая арабские государства Персидского залива. Он отметил, что при этом в Тегеране подчеркивают отсутствие каких-либо агрессивных намерений.

"Со своей стороны прилагаем меры для деэскалации напряженности. Активно продвигаем концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, предусматривающую поэтапное разрешение конфликтных ситуаций, разработку мер доверия и контроля. Работаем с партнерами над сохранением многосторонних договоренностей по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - подчеркнул Лавров.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.