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РИА Новости

В МИД Венгрии рассказали, когда снимут вето на переговоры Украины с НАТО

Вчера, 19:38
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
© РИА Новости / Илья Питалев
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КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Венгрия снимет вето на переговоры Украины с НАТО после возвращения закарпатским венграм права на обучение на родном языке, которое было ограничено законом "Об образовании", заявил во время визита в Закарпатскую область глава МИД Петер Сийярто.
Ранее замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко раскритиковал визит венгерской делегации в Закарпатье перед выборами.
"Новый этап в отношениях Украины и Венгрии возможен только после выборов в парламент. Мы откровенно надеемся на то, что в Киеве складывается такая ситуация в парламенте, что сделает возможным значительное улучшение отношений между нашими странами," - приводит слова Сийярто агентство "Укринформ".
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По его словам, венгры разработали план по улучшению отношений между Украиной и Венгрией. "У нас есть план, как именно надо улучшать эти отношения, но для этого нам нужны и украинские власти. Как только они вернут венгерской общине ее права на обучение на родном языке, мы сможем наладить очень интенсивное экономическое сотрудничество на благо двух стран", - добавил венгерский министр. В сообщении говорится, что Сийярто пообещал "снять вето на переговоры между Украиной и НАТО" при выполнении указанного условия.
Глава МИД добавил, что Венгрия готова выделить средства на развитие пограничной инфраструктуры. "Мы имеем на это 50 миллионов евро. На эти деньги можно развивать инфраструктуру. В частности, мы готовы построить четыре новых КПП на границе между Венгрией и Украиной, а также наладить сотрудничество комиссий в вопросах нацменьшинств, в экологических вопросах", - отметил он.
В октябре 2018 года Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной стало недовольство Киева выдачей консульством Венгрии в расположенном у венгерской границы городе Берегово Закарпатской области венгерских паспортов гражданам Украины. Будапешт пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции. Кроме того, МИД Украины выразил протест послу Венгрии Иштвану Ийдярто в связи с заявлениями премьера Виктора Орбана о невозможности сотрудничества двух стран.
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Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно - до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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МИД ВенгрииПетер СийяртоНАТОВенгрияУкраинаВ мире
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