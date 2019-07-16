Глава "Нафтогаз Украины" не хочет получить должность украинского премьера

Глава компании "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве

КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что не хотел бы стать новым премьером Украины.

Украинские СМИ называли Коболева одним из кандидатов на должность нового премьера Украины, который будет назначен после выборов в Верховную раду.

"Для меня это (разговоры о его возможном назначении премьером – ред.) мотив пожелать, чтобы этим человеком был не я. Я думаю, что должность премьер-министра Украины одна из самых тяжелых, которую можно занимать в этой стране", - заявил Коболев в интервью радио НВ.

При этом Коболев отметил, что возможность его назначения премьером с ним никто не обсуждал.