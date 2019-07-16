Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T19:33Z
https://ria.ru/20190716/1556589612.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/142151/10/1421511082_0:212:2885:1835_1036x0_80_0_0_43eba39d2dcacdd75c23e1209837c606.jpg
РИА Новости

Глава "Нафтогаз Украины" не хочет получить должность украинского премьера

Вчера, 19:33
404
© РИА Новости / Нафтогаз Украины / Перейти в фотобанкГлава компании "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
© РИА Новости / Нафтогаз Украины
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что не хотел бы стать новым премьером Украины.
Украинские СМИ называли Коболева одним из кандидатов на должность нового премьера Украины, который будет назначен после выборов в Верховную раду.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 08:55
Зеленский надеется, что его партия победит на выборах в Раду
"Для меня это (разговоры о его возможном назначении премьером – ред.) мотив пожелать, чтобы этим человеком был не я. Я думаю, что должность премьер-министра Украины одна из самых тяжелых, которую можно занимать в этой стране", - заявил Коболев в интервью радио НВ.
При этом Коболев отметил, что возможность его назначения премьером с ним никто не обсуждал.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
10 июля, 16:40
Медведев пожелал удачи на выборах в Раду партии Медведчука и Бойко
3141020
Обсудить 0
Андрей КоболевНафтогаз УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" предложил отменить регулирование цены на газ
РИА
Новости
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
В МИД Венгрии рассказали, когда снимут вето на переговоры Украины с НАТО
Кандидат на пост главы Пентагона рассказал о вызовах для США в Арктике
Газокомпрессорная станция в Харьковской области
На Украине предупредили об угрозе нехватки газа на зиму
Лента
новостей
Американский государственный деятель, министр армии США Марк Эспер
Новый ДСНВ должен охватывать весь ядерный потенциал Москвы, заявил Эспер
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Nord Stream 2 AG построил две трети газопровода "Северный поток — 2"
Американский военнослужащий в Сирии
Войска США останутся в Сирии, заявил Эспер
Президент Украины Владимир Зеленский
Более 35% жителей Украины надеются, что Зеленский улучшит ситуацию в стране
Телеведущая Ольга Скабеева
"Прекратите пугать мной ООН": Скабеева ответила украинскому дипломату
Министр армии США Марк Эспер
США считают, что Россия бросает им вызов в Европе, заявил Эспер
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин хочет предложить ООН сделать украинский одним из языков организации
В Финляндии задержали россиянина с фальшивыми документами
Министр армии США Марк Эспер
Кандидат на пост главы Пентагона прокомментировал покупку С-400 Турцией
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард в штаб-квартире МВФ
Кристин Лагард уходит в отставку с поста главы МВФ
Владимир Зеленский
Зеленский обсудил с Меркель урегулирование в Донбассе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В Жуковском экстренно приземлился Ил-76 из-за срабатывания датчика
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
10:01Около 1,5 тысячи исков пострадавших от паводка в Прибайкалье передали в суд
09:57Полиция Болгарии задержала подозреваемого в хакерской атаке
09:56Инфекция в детский лагерь в Крыму могла попасть из Татарстана
09:56В Башкирии уволилась фельдшер, отказавшая в помощи больному
09:53Дожди в подтопленном Благовещенске будут идти почти неделю
Лента новостейМолния