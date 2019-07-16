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РИА Новости

В Совфеде надеются на изменения политики Украины в адрес России

Вчера, 18:33
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОлег Морозов
Олег Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Отказ Службы безопасности Украины в обвинениях России в якобы вмешательстве в украинские выборы может говорить об изменении политики Киева по отношению к РФ, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
СБУ ранее сообщила, что не нашла ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.
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"Политика Киева по отношению к России когда-то должна меняться. И меняться в лучшую сторону. Теряет смысл русофобия. За нее сполна заплатили", - сказал Морозов.
Теперь, по его словам, куда выгоднее строить с Россией добрососедские отношения. "Надеюсь, правящие круги Украины это понимают", - заключил он.
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