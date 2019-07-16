В Совфеде надеются на изменения политики Украины в адрес России

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Отказ Службы безопасности Украины в обвинениях России в якобы вмешательстве в украинские выборы может говорить об изменении политики Киева по отношению к РФ, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

СБУ ранее сообщила, что не нашла ни одной попытки вмешательства в парламентские выборы со стороны РФ.

"Политика Киева по отношению к России когда-то должна меняться. И меняться в лучшую сторону. Теряет смысл русофобия. За нее сполна заплатили", - сказал Морозов.