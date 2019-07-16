Пресс-конференция главы Комитета ГД РФ по природным ресурсам Н. Николаева

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25 июля в 10:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы Российской Федерации Николая НИКОЛАЕВА по итогам работы в период весенней сессии.